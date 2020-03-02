За контрабанду запрещенных препаратов спортсмену из Твери грозит тюремный срок
Житель деревни Аввакумово Тверской области заказал через Интернет у неустановленного лица сильнодействующие стероидные препараты, которые в Российской Федерации запрещены к обороту.
Посылка поступила в местное отделение почтовой связи, забирать ее пошла супруга подозреваемого. На выходе женщину задержала полиция, и она рассказала, кто является заказчиком.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 226.1 УК РФ. За контрабанду сильнодействующих веществ злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.
Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU