За контрабанду запрещенных препаратов спортсмену из Твери грозит тюремный срок

2 Март 2020 2020-03-02T11:47:51+03:00

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу Фото: архив "КП"

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Житель деревни Аввакумово Тверской области заказал через Интернет у неустановленного лица сильнодействующие стероидные препараты, которые в Российской Федерации запрещены к обороту.

Посылка поступила в местное отделение почтовой связи, забирать ее пошла супруга подозреваемого. На выходе женщину задержала полиция, и она рассказала, кто является заказчиком.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 226.1 УК РФ. За контрабанду сильнодействующих веществ злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU