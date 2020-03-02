Полкило растительного наркотика хранил дома житель Тверской области

2 Март 2020 2020-03-02T11:39:42+03:00

Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы

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В Тверской области сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России "Ржевский" по подозрению в хранении наркотических средств задержали 38-летнего мужчину.

В ходе обыска в квартире подозреваемого по улице Профсоюзной оперативники обнаружили и изъяли более 500 г наркотического средства растительного происхождения.

Подозреваемый рассказал, что хранил наркотик для собственного употребления без цели сбыта. Сейчас эта версия проверяется правоохранителями.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 228 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU