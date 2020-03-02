2020-03-02T11:29:39+03:00
Общество

Жителям деревни в Тверской области начисляли плату за невывезенный мусор

В нарушении разбиралась прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
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Жители деревни платили за непредоставленную услугуЖители деревни платили за непредоставленную услугуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В прокуратуру Селижаровского района пожаловалась жительница деревни Завирье. Женщина сообщила, что она и другие жители получили квитанцию на оплату услуги по вывозу мусора, который фактически не вывозился с территории населенного пункта.

Более того, в деревне даже отсутствуют оборудованные места накопления ТКО.

В связи с допущенными нарушениями прокуратурой района в адрес ООО "Тверьспецавтохозяйство", которое предоставило сведения в ООО "ЕРКЦ" об оказанной услуге МУП "ЖКХ" по вывозу отходов из деревни внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, произведен перерасчет жителям деревни.

Вопрос организации вывоза мусора из населенного пункта находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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