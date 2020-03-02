Жителям деревни в Тверской области начисляли плату за невывезенный мусор

2 Март 2020 2020-03-02T11:29:39+03:00

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В прокуратуру Селижаровского района пожаловалась жительница деревни Завирье. Женщина сообщила, что она и другие жители получили квитанцию на оплату услуги по вывозу мусора, который фактически не вывозился с территории населенного пункта.

Более того, в деревне даже отсутствуют оборудованные места накопления ТКО.

В связи с допущенными нарушениями прокуратурой района в адрес ООО "Тверьспецавтохозяйство", которое предоставило сведения в ООО "ЕРКЦ" об оказанной услуге МУП "ЖКХ" по вывозу отходов из деревни внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, произведен перерасчет жителям деревни.

Вопрос организации вывоза мусора из населенного пункта находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU