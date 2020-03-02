2020-03-02T13:08:39+03:00
Происшествия

Житель Тверской области зарубил топором своего знакомого

Злоумышленник задержан
Ирина ТАРАСОВАОльга ТРОФИМОВА
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По ходатайству следователя подозреваемый арестованПо ходатайству следователя подозреваемый арестованФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Преступление было совершено в период с 27 по 28 февраля, в одном из домов на улице Белавинской, в Конаково, Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции и СУ СК РФ по Тверской области.

Подробности дела уточняют в УМВД России по Тверской области.

- В полицию обратился местный 63-летний житель, который и пояснил, что его 44-летний сын совершил тяжкое преступление. Прибыв на место, сотрудники полиции осмотрели место происшествия и погибшего 34-летнего мужчину, у которого были зафиксированы множественные травмы в области головы.

Позже выяснится, что подозреваемый во время употребления спиртного поссорился со своим знакомым и не менее пяти раз ударил его топором по голове. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

О злоумышленнике известно, что он нигде не работал и ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов. Свою вину он полностью признал.

Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве. Возбуждено уголовное дело.

По ходатайству следователя фигурант заключен под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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