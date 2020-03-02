На трассе М-10 в Тверской области столкнулись три автомобиля
Есть пострадавшие
ДТП на трассе М-10 Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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Авария произошла утром, 2 марта, на 118-м км трассы М-10 "Россия" в Конаковском районе Тверской области.
В региональном УГИБДД России сообщили, что на светофоре столкнулись три автомобиля.
Два человека получили травмы. Для деблокировки пострадавших потребовалась помощь спасателей МЧС.
На месте ДТП работали отделение пожарно-спасательной части №29 и отделение пожарно-спасательной части №15, группа специальных работ аварийно-спасательной службы региона, ГИБДД и бригады скорой медицинской помощи.
Угрозы жизни пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU