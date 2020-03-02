2020-03-02T10:51:40+03:00
Происшествия

На трассе М-10 в Тверской области столкнулись три автомобиля

Есть пострадавшие
Ольга ТРОФИМОВА
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ДТП на трассе М-10 Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиДТП на трассе М-10 Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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Авария произошла утром, 2 марта, на 118-м км трассы М-10 "Россия" в Конаковском районе Тверской области.

В региональном УГИБДД России сообщили, что на светофоре столкнулись три автомобиля.

Два человека получили травмы. Для деблокировки пострадавших потребовалась помощь спасателей МЧС.

На месте ДТП работали отделение пожарно-спасательной части №29 и отделение пожарно-спасательной части №15, группа специальных работ аварийно-спасательной службы региона, ГИБДД и бригады скорой медицинской помощи.

Угрозы жизни пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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