2020-03-02T10:42:45+03:00
Звезды

Стало известно, какие сельские Дома культуры отремонтируют в Тверской области

Всего в этом году по нацпроекту должны привести в порядок шесть ДК
Александр ЖМУЛИН
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В прошлом году по нацпроекту отремонтировали ДК в Кушалино Рамешковского района. Фото: Кушалинский ДКВ прошлом году по нацпроекту отремонтировали ДК в Кушалино Рамешковского района. Фото: Кушалинский ДК
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Областное правительство распределило субсидии муниципалитетам на капремонт шести сельских Домов культуры в этом году. Их должны отремонтировать по национальному проекту «Культура».

На это направят свыше 10 млн рублей, из которых более 8,4 млн рублей – федеральные средства, 1,6 млн рублей – областные.

По мнению губернатора Игоря Рудени, ремонт ДК - актуальное направление национального проекта.

В Калининском районе отремонтируют ДК в селе Михайловское и деревни Рязаново. В Торжокском районе - в деревне Казицино. В Жарсковском районе — в деревне Щучье. В Старицком районе приведут в порядок кровлю ДК в деревне Ново-Ямская, в деревне Иваново Весьегонского муниципального округа – отремонтируют теплогенераторную ДК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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