При столкновении двух машин в Твери пострадала женщина-водитель

2 Март 2020 2020-03-02T09:42:51+03:00

На проспекте Победы столкнулись две иномарки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Авария произошла утром, 2 марта, в районе дома №65 на проспекте Победы в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 36-летняя женщина-водитель, управляя автомоилем "Рено", при выезде со второстепенной дороги столкнулась с автомобилем "Мазда" под управлением 39-летнего мужчины.

В результате столкновения пострадала водитель "Рено". Угрозы ее жизни нет. Водители трезвые.

ИСТОЧНИК KP.RU