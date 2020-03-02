При столкновении двух машин в Твери пострадала женщина-водитель
ДТП случилось на проспекте Победы
На проспекте Победы столкнулись две иномаркиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла утром, 2 марта, в районе дома №65 на проспекте Победы в Твери.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 36-летняя женщина-водитель, управляя автомоилем "Рено", при выезде со второстепенной дороги столкнулась с автомобилем "Мазда" под управлением 39-летнего мужчины.
В результате столкновения пострадала водитель "Рено". Угрозы ее жизни нет. Водители трезвые.
ИСТОЧНИК KP.RU