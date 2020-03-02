В первую неделю весны во всех районах Твери пройдут отключения света

2 Март 2020 2020-03-02T09:20:28+03:00

Отключения света пройдут во всех районах Твери Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

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В первую неделю весны, со 2 по 6 марта, в Твери пройдут плановые работы на электросетях. Их будут проводить работники МУП "Тверьгорэлектро". В связи с этим во всех четырех районах города на некоторое время отключат свет.

В ЗАВОЛЖСКОМ РАЙОНЕ:

2 марта свет отключат: с 9:00 до 16:00 по адресам: ул. 2-я Красина д. 1-45; ул. Докучаева д. 1в,1б,1-17,2а-14; ул. Мичурина д. 4, 6, 3; 1-й пр-д Докучаева д. 1-5, 4-8; 1-й пр-д Мичурина д. 14-18, 13, 15; пр-д 2-й Мичурина д. 14, 16, 13, 15; пр-д 3-й Мичурина д. 14, 16, 13, 15; ул. О. Кошевого д. 14,16,37а,9а; 3-й пр-д Красина д. 6а-10а,5а-9а; 4-й пр-д Красина д. 4а-10а, 3а-11а; ул. С. Тюленина д. 4а-12а.

С 13:30 до 15:00 по адресам: Артиллерийский пер. д. 3 (Новая лаборатория); ул. Горького д. 202 (баня).

В ПРОЛЕТАРСКОМ РАЙОНЕ:

2 марта

С 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Лермонтова 2-36, 17а-41; ул. Кирьянова 1а-35, 2-30; пер. Лоцманенко 2-20, 1-19; пер. 1-й Паровозный д. 1-25/12, 2-38; пер. 2-й Паровозный 1-35/1, 2-34; ул. Складская 3; ул. Артема 3-21, 4-16; ул. Ухтомского 1-13, 2-12/25.

3 марта

С 9:00 до 16:00 по адресам: пер. Коллективный 3-5, 4-8; ул. Севастьянова 1-7.

С 13:30 до 16:00 по адресам: ул. Новикова, 2-11, 6(детский сад),17,19,21; ул. Бакунина, 4-14, 9-23, 31,32(детский сад), 33; ул. К.Маркса, 3, 3а; ул. Головинский вал, 5а, 7а.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ:

3 марта

С 9:00 до 16:00 по адресам: ул. С. Перовской 11-39; ул. Бебеля 17-51, 20-56; пер. Трудолюбия 20-24, 27-31.

В остальные дни отключения пройдут согласно графику.

ИСТОЧНИК KP.RU