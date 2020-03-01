1 Март 2020 2020-03-01T20:59:23+03:00

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9 марта в Тверском императорском дворце пройдёт музейно-театральный вечер для женщин.

Зрители увидят спектакль Алексея Зинатулина и поучаствуют в экскурсии Марии Шуваловой.

- В спектакле «Чистая радость от стрельбы в цель» по мотивам рассказов Ольги Гренец соединяются послевоенный Ленинград и современный Петербург, - говорится в анонсе концерта, - Ниточка Ариадны сшивает эти два пространства и приводит к удивительно доброму финалу. Спектакль о связи поколений, о неожиданных проявлениях времени.

Начало концерта 9 марта в 16:00. Стоимость билета – 200 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU