Виртуальный концертный зал появится в Лихославльском районе

1 Март 2020 2020-03-01T19:30:16+03:00

Виртуальные концертные залы дают возможность увидеть концерты, на которые тяжело попасть. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Сейчас в Тверской области таких площадок четырнадцать

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Виртуальный концертный зал появится в ближайшее время Лихославльском районе Тверской области. Сейчас таких площадок в регионе 14 - в Ржеве, Вышнем Волочке, ЗАТО Озерный, Торопце, Максатихе, Фирово, Кашине, Старице, Бежецке, Конаково, Оленино, Кувшиново, поселке Солнечный Вышневолоцкого городского округа, деревне Савватьево Калининского района.

На эти цели решено выделить 300 тыс. рублей. Решение закреплено на заседании президиума Правительства Тверской области под руководством Игоря Рудени.

На сегодняшний день в виртуальных концертных залах было показано более 300 онлайн-концертов, их увидели свыше 9000 жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU