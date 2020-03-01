1 Март 2020 2020-03-01T18:53:22+03:00

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Прощание с Иваном Райдуром пройдёт в Тверском академическом театре драмы 2 марта с 11:30 до 13:30.

Почётный гражданин Тверской области скончался после тяжёлой болезни 29 февраля. В последние годы он был советником спикера Законодательного собрания.

В Четвёртом созыве областного парламента был председателем комитета по бюджету и налогам.

Иван Петрович родился 1 сентября 1944 года в Печёрском районе Псковской области. Получив сначала среднее финансовое образование, а затем и высшее, прошёл путь от контролёра-ревизора, до крупного руководителя.

Отличался феноменальной точностью и памятью, когда дело касалось государственных финансов.

За профессиональную и общественную деятельность Иван Петрович Райдур награждён званиями Почетного гражданина Тверской области, Заслуженного экономиста России. Удостоен высшей награды Верхневолжья — почетного знака Губернатора Тверской области «Крест святого Михаила Тверского», а также знака «За заслуги перед Тверской областью».

Коллектив "КП"-Тверь" выражает соболезнование родным, близким и друзьям Ивана Петровича.

ИСТОЧНИК KP.RU