Мужчина в Конаково Тверской области нёс, но не донёс наркотики до цели

1 Март 2020 2020-03-01T13:28:15+03:00

На обдумывание своего поступка ему могут отвести 10 лет изоляции от общества

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Сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков полиции Конаковского района, совместно с патрульными вневедомственной охраны Росгвардии, отрабатывали оперативную информацию по наркотикам.

В ходе этой работы в капканы полицейских и росгвардейцев попался ранее судимый 40-летний мужчина. Чтобы проверить подозрения он был задержан на улице Васильковского, как раз возле городского суда.

Личный досмотр подозрения подтвердил, при нём было обнаружено нечто:

«Исследованием экспертно-криминалистического центра УМВД установлено, что в свертках находилось наркотическое средство N-метилэфедрон, общей массой 2,95 грамма, что является крупным размером», - сообщается в официальном пресс-релизе УМВД по Тверской области.

Мужчина задержан. Если его вина в суде будет доказана, он может покинуть свободу на 10 лет, да ещё и штраф может выплатить.

ИСТОЧНИК KP.RU