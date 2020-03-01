Мужчина в Конаково Тверской области нёс, но не донёс наркотики до цели
Сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков полиции Конаковского района, совместно с патрульными вневедомственной охраны Росгвардии, отрабатывали оперативную информацию по наркотикам.
В ходе этой работы в капканы полицейских и росгвардейцев попался ранее судимый 40-летний мужчина. Чтобы проверить подозрения он был задержан на улице Васильковского, как раз возле городского суда.
Личный досмотр подозрения подтвердил, при нём было обнаружено нечто:
«Исследованием экспертно-криминалистического центра УМВД установлено, что в свертках находилось наркотическое средство N-метилэфедрон, общей массой 2,95 грамма, что является крупным размером», - сообщается в официальном пресс-релизе УМВД по Тверской области.
Мужчина задержан. Если его вина в суде будет доказана, он может покинуть свободу на 10 лет, да ещё и штраф может выплатить.
ИСТОЧНИК KP.RU