У жителя Андреаполя Тверской области украли автомобиль

1 Март 2020 2020-03-01T12:55:31+03:00

Автомобиль остался только в воспоминаниях, фотографиях, схемах и рисунках. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

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У жителя Андреаполя, Тверской области, был автомобиль Ниссан. Был — здесь ключевое слово. Поскольку поставил он машину на парковке возле магазина, что на улице Кленовая, и пошёл по делам. Больше мужчина своего автомобиля не видел.

Когда потерпевший обратился в дежурную часть Андреапольского отделения полиции, оказалось, что авто сигнализацией оборудовано не было.

Полицейские обследовали все криминальные и околокриминальные места и вышли на ранее уже засветившегося на подозрительных делишках 41-летнего мужчину.

Как уж полицейским удалось разговорить подозреваемого, то служебная тайна, однако он в содеянном признался и, находясь под подпиской о невыезде, ждёт суда за кражу.

Автомобиль же приказал долго жить, успел его жулик реализовать. Как — то тоже не поясняется: продал, распилил, переплавил... Но машины больше нет.

ИСТОЧНИК KP.RU