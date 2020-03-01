2020-03-01T10:45:55+03:00
Политика

Эксперты-криминалисты тверской полиции отмечают профессиональный праздник

Службе исполнился 101 год
Олег ХАДАЕВ
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Лупа - инструмент Шерлока Холмса, теперь далеко не главный в арсенале экспертов-криминалистов.Лупа - инструмент Шерлока Холмса, теперь далеко не главный в арсенале экспертов-криминалистов.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
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Эксперты-криминалисты полиции отмечают профессиональный праздник — 101-летие со дня образования службы.

Сегодня Экспертно-криминалистический центр УМВД Тверской области возглавляет полковник полиции Светлана Смирнова.

При ней в Твери появилась ДНК-лаборатория, что значительно ускорило сроки производства уголовных дел.

Поздравляем экспертов-криминалистов с праздником!

ИСТОЧНИК KP.RU

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