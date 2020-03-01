На трассе «Балтия» в Тверской области водители погибали и получали ранения
На 194 километре трассы М-9 «Балтия» столкнулись Мерседес GLX и Мазда CX-5. Столкновение произошло из-за выезда Мазды на встречную полосу.
Оба водителя погибли.
К месту ДТП выезжали отделение пожарно-спасательной части №31, оперативная группа Зубцовского пожарно-спасательного гарнизона, ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи, всего девять человек.
Ранее, на 185 километре, так же столкнулись два автомобиля — Шевроле и Мицубиси.
Шевроле, при повороте налево, не предоставил преимущества двигающемуся навстречу авто. В результате погибла пассажирка на заднем сиденье Шевроле, а водитель и пассажирка спереди ранены.
На ликвидации последствий аварии работали те же силы и средства, о которых мы рассказали ранее.
ИСТОЧНИК KP.RU