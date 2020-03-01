На трассе «Балтия» в Тверской области водители погибали и получали ранения

1 Март 2020 2020-03-01T09:19:36+03:00

К ликвидации аварий привлекались все оперативные службы. Фото: МЧС.

Всё происходило на территории Зубцовского района

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На 194 километре трассы М-9 «Балтия» столкнулись Мерседес GLX и Мазда CX-5. Столкновение произошло из-за выезда Мазды на встречную полосу.

Оба водителя погибли.

К месту ДТП выезжали отделение пожарно-спасательной части №31, оперативная группа Зубцовского пожарно-спасательного гарнизона, ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи, всего девять человек.

Ранее, на 185 километре, так же столкнулись два автомобиля — Шевроле и Мицубиси.

Шевроле, при повороте налево, не предоставил преимущества двигающемуся навстречу авто. В результате погибла пассажирка на заднем сиденье Шевроле, а водитель и пассажирка спереди ранены.

На ликвидации последствий аварии работали те же силы и средства, о которых мы рассказали ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU