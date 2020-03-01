Танцевальным шоу в центре Твери молодой человек сделал возлюбленной предложение
На Youtube опубликован видеоролик необычного предложения руки и сердца в самом центре Твери, на Тверской площади, напротив памятника Салтыкову-Щедрину.
По площади прогуливаются две девушки. К ним подходит ростовая фигура персонажа Гонщик из мультфильма «Щенячий патруль». Гонщик как бы невзначай отводит девушку в сторону.
В этот момент из бумбокса, поставленного на тротуарную плитку, начинает звучать песня Питера Джина Эрнандеса, более известного как Бруно Марс, Marry You - «Жениться на тебе» и одинокая исполнительница начинает активно танцевать напротив фонтана.
Постепенно энергетика танца нарастает и к девушке присоединяются ещё, и ещё танцующие прелестницы.
Их становится 10 человек. Видно, что девушки профессионалы в танце, а номер тщательно отрепетирован.
Да и девушке, возле которой приплясывает Гонщик, похоже тоже мелодия знакома.
Когда композиция подходит к финалу, уже 12 девушек выстаиваются в линию, сбрасывают куртки, поворачиваются спиной и складывают надпись "Выходи за меня".
Гонщик сбрасывает мультяшную голову, девушка узнаёт юношу, он встаёт на колено и протягивает колечко. Девушка смущена, растрогана, даёт согласие.
В небо взлетает фейерверк.
Совет вам, да любовь!
Предложение руки и сердца в центре Твери.
ИСТОЧНИК KP.RU