В центре Твери будут жечь чучело так и не пришедшей зимы
В центре Твери на главной масленичной площадке, в горсаду, сегодня, 1 марта, в 16:00 сожгут чучело бабы-зимы, которая ни в каком облике к нам так и не пришла. А подобно игривой бабёхе перед сладострастным мужичком заигрывала-заигрывала, да так и сбежала, оставив ни с чем. Но это апофеоз праздника.
Масленицу в горсаду начнут праздновать в 12:00.
Будет тут и масленичный столб с подарками, и желающие его покорить. Сойдутся здесь и «бузотёры» в кулачных боях. Будут песни, игры и иные забавы, ну и, конечно же, главный символ праздника — блины.
Так что, приходите, порадуйте себя и близких.
ИСТОЧНИК KP.RU