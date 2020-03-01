2020-03-01T06:54:22+03:00
Общество

В центре Твери будут жечь чучело так и не пришедшей зимы

Город празднует широкую масленицу
Олег ХАДАЕВ
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Тверь празднует масленицу.Тверь празднует масленицу.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В центре Твери на главной масленичной площадке, в горсаду, сегодня, 1 марта, в 16:00 сожгут чучело бабы-зимы, которая ни в каком облике к нам так и не пришла. А подобно игривой бабёхе перед сладострастным мужичком заигрывала-заигрывала, да так и сбежала, оставив ни с чем. Но это апофеоз праздника.

Масленицу в горсаду начнут праздновать в 12:00.

Будет тут и масленичный столб с подарками, и желающие его покорить. Сойдутся здесь и «бузотёры» в кулачных боях. Будут песни, игры и иные забавы, ну и, конечно же, главный символ праздника — блины.

Так что, приходите, порадуйте себя и близких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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