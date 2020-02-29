С 1 марта более половины городских маршрутов будут возить льготников

29 Февр. 2020 2020-02-29T19:48:29+03:00

И на линию выйдет ещё один реформированный автобус

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С 1 марта в Твери и Калининском районе льготный проезд будет осуществляться по социальной карте жителя Тверской области.

С этого дня жители Твери и Калининского района смогут ездить по социальной карте на 52 маршрутах общественного транспорта из 85 планируемых. Карту надо прикладывать к валидаторам в транспорте.

Стоимость льготного проезда 302 рубля в месяц.

Сейчас льготников возят автобусы "Транспорта Верхневолжья" с терминалами №№ 1, 6, 7, 12, 15, 31, 33, 33к, 41, 55, 101, 102, 103, 104, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 211, 205, 233.

Автобусы других перевозчиков без терминалов №№ 202,106,107,125,51,227,223.

С 1 марта к списку автобусов, в том числе и перевозящих льготников, присоединяется маршрут № 154. Таким образом будет 61% автобусов из всех ходящих по Твери и Калининскому району, которые перевозят льготников.

Если же льготник живёт там, где реформированные автобусы ещё не ходят - те самые 39%, то деньги за льготный проезд, которым он воспользоваться не сможет, вернуть нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU