2020-02-29T19:48:29+03:00
Общество

С 1 марта более половины городских маршрутов будут возить льготников

И на линию выйдет ещё один реформированный автобус
Олег ХАДАЕВ
Поделиться:
Количество новых автобусов растёт.Количество новых автобусов растёт.Фото: Виктория ТУШКОВА
Изменить размер текста:

С 1 марта в Твери и Калининском районе льготный проезд будет осуществляться по социальной карте жителя Тверской области.

С этого дня жители Твери и Калининского района смогут ездить по социальной карте на 52 маршрутах общественного транспорта из 85 планируемых. Карту надо прикладывать к валидаторам в транспорте.

Стоимость льготного проезда 302 рубля в месяц.

Сейчас льготников возят автобусы "Транспорта Верхневолжья" с терминалами №№ 1, 6, 7, 12, 15, 31, 33, 33к, 41, 55, 101, 102, 103, 104, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 211, 205, 233.

Автобусы других перевозчиков без терминалов №№ 202,106,107,125,51,227,223.

С 1 марта к списку автобусов, в том числе и перевозящих льготников, присоединяется маршрут № 154. Таким образом будет 61% автобусов из всех ходящих по Твери и Калининскому району, которые перевозят льготников.

Если же льготник живёт там, где реформированные автобусы ещё не ходят - те самые 39%, то деньги за льготный проезд, которым он воспользоваться не сможет, вернуть нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общественный транспорт Твери»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С 1 марта более половины городских маршрутов будут возить льготников
Безработный украл бесполезный терминал для банковских карт
В Ласточке повязали двух пьяных дебоширов и арестовали в Твери
К организации парада Победы в Москве могут быть допущены жители Твери
Ушел из жизни почетный гражданин Тверской области, финансист Иван Райдур
Появилось видео учебного спасения в Твери терпящего бедствие военно-транспортного самолёта
Город из Тверской области победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
Теперь в медвежьем детском саду Тверской области 13 медвежат
Игорь Руденя посетил «Тверской экскаватор»
Под Тверью пройдёт массовый забег «Лыжня России 2020»
В Тверской области запланирован большой ремонт воинских мемориалов
В Твери состоится премьера фильма "Счастье в конверте"
Вечер импровизации, посвященный творчеству поэта Паула Михни пройдет в Твери
Присяжные вынесли свой вердикт по делу "черных риелторов", убивших девять человек в Тверской области
Двух бешеных лис подстрелили в Тверской области
На литературный вечер Людмилы Туровской приглашают жителей Твери
Из квартиры жителя Тверской области злоумышленник украл 20 тысяч рублей
В Твери из-за провала асфальта на две недели перекроют улицу Паши Савельевой
Пассажирка поезда родила мальчика пока ехала через Тверскую область
Институт тюремного духовенства формируется в Тверской области
Пропавшая в Твери девушка вернулась домой