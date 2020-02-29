2020-02-29T18:59:15+03:00
Происшествия

Безработный украл бесполезный терминал для банковских карт

Зачем он ему — неизвестно, но срок может быть реальным
Олег ХАДАЕВ
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Зачем безработный украл терминал - неизвестно.Зачем безработный украл терминал - неизвестно.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Кашине в магазине случилась странная история. 40-летний мужчина прихватил в магазине терминал для считывания банковских карт и скрылся.

Сотрудники магазина обратились в межмуниципальный отдел МВД России «Кашинский» и полицейские по горячим следам задержали подозреваемого.

Им оказался ранее судимый безработный местный житель. Причинив ущерб магазину в 30 000 рублей, он будет судим за кражу.

Любопытно, что терминал нигде, кроме как в обворованном магазине, использовать нельзя. Зачем он украл его — неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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