Безработный украл бесполезный терминал для банковских карт
Зачем он ему — неизвестно, но срок может быть реальным
Зачем безработный украл терминал - неизвестно.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Кашине в магазине случилась странная история. 40-летний мужчина прихватил в магазине терминал для считывания банковских карт и скрылся.
Сотрудники магазина обратились в межмуниципальный отдел МВД России «Кашинский» и полицейские по горячим следам задержали подозреваемого.
Им оказался ранее судимый безработный местный житель. Причинив ущерб магазину в 30 000 рублей, он будет судим за кражу.
Любопытно, что терминал нигде, кроме как в обворованном магазине, использовать нельзя. Зачем он украл его — неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU