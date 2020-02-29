В Ласточке повязали двух пьяных дебоширов и арестовали в Твери

29 Февр. 2020 2020-02-29T18:29:26+03:00

Пьяниц усмирили, теперь им придётся отвечать перед законом. Фото: VK/Тверь Вконтакте

Они оскорбляли пассажиров, затем дело дошло до рукоприкладства

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Из Москвы в Тверь следовала пятничная вечерняя электричка, которая везла усталых тверичан завершивших трудовую неделю в столице.

Были среди пассажиров и двое изрядно принявших на грудь мужчин.

В общем-то — имеют право, отчего же не расслабиться после напряжённой недели.

Так бы оно так, если бы не одно но — в общем-то не юные мужчины (37 и 36 лет) начали оскорблять пассажиров.

В дело вмешались проводники-контролёры, но не тут-то было. Пришлось привлекать охрану электрички. Один из охранников даже вынужден был применить отработанный борцовский бросок.

В итоге секьюрити, не без помощи пассажиров, удалось скрутить буянов и на станции Тверь передать сотрудникам транспортной полиции.

Вся эта история проиллюстрирована видео и фото в группе «Тверь Вконтакте».

Видео мы не публикуем по цензурным и гуманитарным соображениям.

ИСТОЧНИК KP.RU