В Ласточке повязали двух пьяных дебоширов и арестовали в Твери
Из Москвы в Тверь следовала пятничная вечерняя электричка, которая везла усталых тверичан завершивших трудовую неделю в столице.
Были среди пассажиров и двое изрядно принявших на грудь мужчин.
В общем-то — имеют право, отчего же не расслабиться после напряжённой недели.
Так бы оно так, если бы не одно но — в общем-то не юные мужчины (37 и 36 лет) начали оскорблять пассажиров.
В дело вмешались проводники-контролёры, но не тут-то было. Пришлось привлекать охрану электрички. Один из охранников даже вынужден был применить отработанный борцовский бросок.
В итоге секьюрити, не без помощи пассажиров, удалось скрутить буянов и на станции Тверь передать сотрудникам транспортной полиции.
Вся эта история проиллюстрирована видео и фото в группе «Тверь Вконтакте».
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ИСТОЧНИК KP.RU