2020-02-29T17:35:18+03:00
Общество

К организации парада Победы в Москве могут быть допущены жители Твери

Они должны быть не моложе 18 и не старше 35 лет.
Олег ХАДАЕВ
Поделиться:
"Волонтёры Победы" объявили конкурс."Волонтёры Победы" объявили конкурс.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
Изменить размер текста:

«Волонтёры Победы» - есть такое общественное движение, объявило ставший уже традиционным конкурс «Послы Победы». Он проводится с 2015 года.

Двести победителей конкурса войдут в число соорганизаторов парада Победы и шествия «Бессмертный полк» в столице России, городе-герое Москве.

В конкурсе могут принять жители Тверской области, которым исполнилось 18 лет, они не старше 35 лет, и занимаются волонтёрской деятельностью.

Участникам конкурса нужно заполнить анкету и выполнить задание на сайте волонтёров Победы до 3 марта 2020 года.

Победителей ждут в Москве с 5 по 11 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С 1 марта более половины городских маршрутов будут возить льготников
Безработный украл бесполезный терминал для банковских карт
В Ласточке повязали двух пьяных дебоширов и арестовали в Твери
К организации парада Победы в Москве могут быть допущены жители Твери
Ушел из жизни почетный гражданин Тверской области, финансист Иван Райдур
Появилось видео учебного спасения в Твери терпящего бедствие военно-транспортного самолёта
Город из Тверской области победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
Теперь в медвежьем детском саду Тверской области 13 медвежат
Игорь Руденя посетил «Тверской экскаватор»
Под Тверью пройдёт массовый забег «Лыжня России 2020»
В Тверской области запланирован большой ремонт воинских мемориалов
В Твери состоится премьера фильма "Счастье в конверте"
Вечер импровизации, посвященный творчеству поэта Паула Михни пройдет в Твери
Присяжные вынесли свой вердикт по делу "черных риелторов", убивших девять человек в Тверской области
Двух бешеных лис подстрелили в Тверской области
На литературный вечер Людмилы Туровской приглашают жителей Твери
Из квартиры жителя Тверской области злоумышленник украл 20 тысяч рублей
В Твери из-за провала асфальта на две недели перекроют улицу Паши Савельевой
Пассажирка поезда родила мальчика пока ехала через Тверскую область
Институт тюремного духовенства формируется в Тверской области
Пропавшая в Твери девушка вернулась домой