К организации парада Победы в Москве могут быть допущены жители Твери
«Волонтёры Победы» - есть такое общественное движение, объявило ставший уже традиционным конкурс «Послы Победы». Он проводится с 2015 года.
Двести победителей конкурса войдут в число соорганизаторов парада Победы и шествия «Бессмертный полк» в столице России, городе-герое Москве.
В конкурсе могут принять жители Тверской области, которым исполнилось 18 лет, они не старше 35 лет, и занимаются волонтёрской деятельностью.
Участникам конкурса нужно заполнить анкету и выполнить задание на сайте волонтёров Победы до 3 марта 2020 года.
Победителей ждут в Москве с 5 по 11 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU