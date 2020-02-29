К организации парада Победы в Москве могут быть допущены жители Твери

29 Февр. 2020 2020-02-29T17:35:18+03:00

Они должны быть не моложе 18 и не старше 35 лет.

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«Волонтёры Победы» - есть такое общественное движение, объявило ставший уже традиционным конкурс «Послы Победы». Он проводится с 2015 года.

Двести победителей конкурса войдут в число соорганизаторов парада Победы и шествия «Бессмертный полк» в столице России, городе-герое Москве.

В конкурсе могут принять жители Тверской области, которым исполнилось 18 лет, они не старше 35 лет, и занимаются волонтёрской деятельностью.

Участникам конкурса нужно заполнить анкету и выполнить задание на сайте волонтёров Победы до 3 марта 2020 года.

Победителей ждут в Москве с 5 по 11 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU