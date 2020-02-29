Ушел из жизни почетный гражданин Тверской области, финансист Иван Райдур
29 февраля ушел из жизни известный в Тверской области экономист Иван Райдур. В официальном релизе, распространённом пресс-службой регионального Заксобрания, говориться, что причиной смерти стала тяжёлая болезнь.
Иван Райдур был известным и авторитетным в регионе экономистом. Почетный гражданин Тверской области, советник председателя Законодательного Собрания, председатель комитета по бюджету и налогам 4-го созыва областного парламента. Его хорошо знали и уважали представители самых разных отраслей.
«Комсомольская правда»—Тверь» выражает соболезнования родным и близким Ивана Райдура.
ИСТОЧНИК KP.RU