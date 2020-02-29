2020-02-29T12:42:54+03:00
Политика

Ушел из жизни почетный гражданин Тверской области, финансист Иван Райдур

Он скончался на 76-году жизни после продолжительной болезни
Алина ПЕТРОВА
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Иван Райдур. Фото: ЗСТОИван Райдур. Фото: ЗСТО
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29 февраля ушел из жизни известный в Тверской области экономист Иван Райдур. В официальном релизе, распространённом пресс-службой регионального Заксобрания, говориться, что причиной смерти стала тяжёлая болезнь.

Иван Райдур был известным и авторитетным в регионе экономистом. Почетный гражданин Тверской области, советник председателя Законодательного Собрания, председатель комитета по бюджету и налогам 4-го созыва областного парламента. Его хорошо знали и уважали представители самых разных отраслей.

«Комсомольская правда»—Тверь» выражает соболезнования родным и близким Ивана Райдура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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