Появилось видео учебного спасения в Твери терпящего бедствие военно-транспортного самолёта

29 Февр. 2020 2020-02-29T09:19:17+03:00

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Видео учебного спасения в Твери терпящего бедствие военно-транспортного самолёта появилось на портале Министерства обороны в соцсети Вконтакте.

На эффектно снятом видео показано, как проходит спасение экипажа и самолёта, если с лайнером случится катастрофа.

На учениях отрабатывались не только методы спасения экипажа, но и обнаружения места крушения.

Отрабатывались и действия при невыпуске шасси и отказе двигателей, а так же эвакуации экипажа из самолёта при вынужденной посадке.

Совместные учения экипажей военно-транспортной авиации с подразделениями МЧС и Минздрава в Тверской области.На аэродроме Мигалово под Тверью прошла совместная тренировка летчиков военно-транспортной авиации и региональных служб МЧС и Минздрава России по оказанию помощи авиационным экипажам, условно терпящим бедствие. В ходе нее были отработаны алгоритмы спасения экипажей и оказания помощи условно пострадавшим, тушения пожара на самолете, а также поиска и обнаружения мест вынужденной посадки воздушного транспорта. Помимо прочего был разыгран эпизод условной посадки самолета ВТА с отказом выпуска шасси и двигателей. Подразделения обеспечили покрытие взлетно-посадочной полосы огнегасящей жидкостью и проливку ее пеной, а также потушили условный пожар на самолете. Авиационные спасатели при этом отработали эвакуацию пострадавшего экипажа вертолетом и с помощью наземного поисково-спасательного комплекса, обеспечив вскрытие обшивки фюзеляжа самолета и выпуск шасси для дальнейшей буксировки.

ИСТОЧНИК KP.RU