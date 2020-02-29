Город из Тверской области победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской

29 Февр. 2020 2020-02-29T08:34:40+03:00

Конаково победил в конкурсе. Скрин с сайта konkurs.gorodsreda.ru

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Вечером 28 февраля, в Тюмени, были подведены итоги III Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Конкурс проводится по поручению Владимира Путина с 2018 года.

Пять малых городов Тверской области участвовали в состязании — Калязин, Торопец, Бежецк, Бологое и Конаково. Последний и стал победителем конкурса.

Победители получают субсидии от 30 до 100 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU