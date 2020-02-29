Город из Тверской области победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
Конкурс проходил в Тюмени
Конаково победил в конкурсе. Скрин с сайта konkurs.gorodsreda.ru
Изменить размер текста:
Вечером 28 февраля, в Тюмени, были подведены итоги III Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Конкурс проводится по поручению Владимира Путина с 2018 года.
Пять малых городов Тверской области участвовали в состязании — Калязин, Торопец, Бежецк, Бологое и Конаково. Последний и стал победителем конкурса.
Победители получают субсидии от 30 до 100 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU