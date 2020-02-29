Теперь в медвежьем детском саду Тверской области 13 медвежат

29 Февр. 2020 2020-02-29T08:09:38+03:00

Ещё три воспитанника Центра спасения медвежат. Скрин с видео.

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Не успели мы написать, что в Центр спасения медвежат-сирот доставлен очередной медвежонок-сирота, в этот раз из Псковской области, и вот очередная новость — привезены ещё трое.

Трёх медвежат-сирот доставили из Ленинградской области. Подробности специалисты Центра обещали сообщить позже, но подоплёка, как правило, у всех общая: медведица чего-то испугалась и, оставив берлогу, убежала.

Этим трём найдёнышам имён пока не дали. Теперь в деревне Бубоницы Торопецкого района Тверской области 13 воспитанников: Псковушка, Веста и Веня, Блэк, Моисей, Маша, Даша и Даня, Карел, Кузя.

Центр спасения медвежат-сирот берёт начало из 1970-х годов, когда ныне известный учёный Валентин Сергеевич Пажетнов начал исследования бурого медведя. В 1990-х года Валентин Сергеевич разработал уникальную методику доращивания медвежат-сирот с возможностью возвращения в дикую природу.

На сегодняшний день специалистами Центра в живую природу возвращено почти 300 медведей.

Ещё три медвежонка-сироты поселились в Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU