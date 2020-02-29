Игорь Руденя посетил «Тверской экскаватор»
Губернатор Тверской области Игорь Руденя посетил «Тверской экскаватор» - предприятие, «Объединённой машиностроительной группы», которая имеет в регионе ещё один завод — инженерный центр «Эксмаш».
- В настоящее время два предприятия в Тверской области выпускают порядка 1000 машин в год, через 5 лет хотим увеличить объемы до 5000 машин, - пояснил губернатору генеральный директор ООО «Объединенная машиностроительная группа» Дмитрий Стрежнев.
Обсуждая с представителями машиностроителей перспективы сотрудничества, Игорь Руденя отметил:
- Мы готовы к подписанию соглашения о поддержке предприятия со стороны регионального Фонда поддержки промышленности в приобретении новых станков, в том числе сварочных, что позволит увеличить объемы производства.
В планах, в частности, возможность заказа у предприятия машин для сбора мусора.
ИСТОЧНИК KP.RU