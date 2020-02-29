2020-02-29T06:18:15+03:00
Спорт

Под Тверью пройдёт массовый забег «Лыжня России 2020»

Регион проводит эти соревнования в шестнадцатый раз
Олег ХАДАЕВ
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На лыжню выйдут как любители, так и профессионалы.На лыжню выйдут как любители, так и профессионалы.Фото: Виктория ЖУКОВА
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Сегодня, 29 февраля, под Тверью, в деревне Гришкино, пройдёт массовый спортивный забег «Лыжня России 2020». Тверская область принимает спортивный праздник в 16 раз, с 2005 года.

Первый старт запланирован на 12 часов дня.

Сколько приедет лыжников — пока неизвестно, ранее записано было 4000 желающих выйти на лыжню. Но регулярные переносы дней стартов и плохая погода внесли свои коррективы.

В прошлом году участие в забегах приняли более 7500 человек.

К слову, когда «Лыжня России» проходила вне Твери, выделялись бесплатные автобусы, в этот раз их не предусмотрено.

На празднике ожидаются и особые гости.

- Будут наши спортивные звёзды, - рассказал накануне «КП»-Тверь» заместитель председателя областного спорткомитета Александр Дёмин. - Должны приехать чемпионка мира по гонкам на лыжероллерах Ольга Михайлова, семикратный чемпион России и участник Олимпиад Богдан Пищальников, заслуженный тренер России Ирина Непряева (мама Натальи Непряевой. - Ред.).

ИСТОЧНИК KP.RU

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