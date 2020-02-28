В Тверской области запланирован большой ремонт воинских мемориалов

28 Февр. 2020 2020-02-28T22:57:42+03:00

Будет отремонтировано 38 мемориалов и воинских захоронений. Фото: ПТО

На это выделят около 10,7 млн рублей

Изменить размер текста: A A

Губернатор Игорь Руденя провел заседание президиума правительства региона. Обсуждался ремонт воинских мемориалов и установка памятных знаков.

Всего в год 75-летия Великой Победы предстоит отремонтировать 38 мемориалов и воинских захоронений, установить 36 мемориальных знаков.

Более 5,6 млн рублей областных и федеральных средств будет направлено на ремонт воинских захоронений в Калининском, Старицком, Краснохолмском, Западнодвинском, Лихославльском, Зубцовском, Кимрском, Конаковском и Спировском районах. Кроме того, 36 мемориальных знаков установят в Калининском, Ржевском районах и Нелидовском городском округе.

По госпрограмме «Молодежь Верхневолжья» за 5,1 млн рублей восстановят четыре крупные мемориальных комплекса. в Селижаровском, Лихославльском, Ржевском и Кимрском районах.

Игорь Руденя также поручил областному комитету по делам молодежи ускорить работу по созданию 3D моделей мемориалов.

Всего в Тверской области в настоящее время насчитывается около 795 воинских захоронений.

ИСТОЧНИК KP.RU