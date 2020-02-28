В Твери состоится премьера фильма "Счастье в конверте"

28 Февр. 2020 2020-02-28T22:51:52+03:00

«Счастье в конверте» - это фильм о любви, дружбе и связи поколений. Фото: афиша фильма "Счастье в конверте"

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13 марта в ККЗ "Панорама" Твери состоится премьера фильма "Счастье в конверте".

Таким образом, Тверь также присоединится к "Эстафете счастья", которая началась 7 февраля во Владивостоке и проходит через всю страну. В каждом из городов (а их в списке до недавнего времени было 23) проходят премьеры картины. После показа съемочная группа, которая едет по маршруту на ярком автобусе уже почти месяц, общается со зрителями.

- Тверь станет финальным, 24-м, городом, а значит эстафета счастья завершится у нас, оставив здесь всё собранное по дороге счастье. Представляете, как повезло Твери и всем нам! Так что приходите! - приглашает всех инициатор и организатор встречи, актер Тверского театра драмы Тарас Кузьмин.

«Счастье в конверте» - это фильм о любви и дружбе, о связи поколений, о том как важно помнить о прошлом, уважать свои корни и не предавать близких. Это кино заставляет задуматься о смысле жизни, о поступках, которые мы совершаем и о том, что быть счастливым может каждый и для каждого Счастье своё.

Сюжет фильма построен на трех новеллах: "Время последних романтиков", "Куда уходят поезда" и "Подарок Деда Мороза". В первой новелле одну из главных ролей сыграл Заслуженный артист России, актер Тверского театра драмы Залим Мирзоев.

Начало показа в 18:30.

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Несмотря на то, что картина пока мало известна широкой публике, она успела собрать немало отзывов. «Счастье в конверте» называют тёплым и добрым фильмом, который заставляет верить в людей, рождает пищу для размышлений и вызывает слёзы. Далее.

В новелле "Время последних романтиков" одну из главных ролей сыграл актер Тверского театра драмы Залим Мирзоев. Фото: кадр из фильма "Счастье в конверте"

ИСТОЧНИК KP.RU