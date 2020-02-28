Вечер импровизации, посвященный творчеству поэта Паула Михни пройдет в Твери

28 Февр. 2020 2020-02-28T21:48:20+03:00

Присоединяйтесь! И вы сможете узнать что-то новое. Фото: из архива Академии ТимЛайн

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29 февраля в Твери в состоится вечер, посвящённый творчеству молдавского и румынского поэта Паула Михни.

Это будет Вечер импровизации тверских художников и музыкантов.

Стихи известного поэта, своего дедушки, будет читать Елена Фролова. А преподаватель художественной студии Андрей Юдин в рамках небольшого мастер-класса под живую музыку покажет, как отбросить привычные рамки и начать творить.

Будет и вкусный чай.

- Присоединяйтесь! И вы сможете узнать что-то новое и попробовать свои силы в создании художественной импровизации или иллюстрации к стихотворения, - приглашают организаторы.

Задать вопросы и записаться на мероприятие можно по тел. 57-07-37 (в будни с 10 до 19), а так же в личном сообщении администратору.

Академии ТимЛайн, Чайковского пр., д.27/32, офис 416.

Начало в 18:00.

Стоимость участия 200 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU