Вечер импровизации, посвященный творчеству поэта Паула Михни пройдет в Твери
29 февраля в Твери в состоится вечер, посвящённый творчеству молдавского и румынского поэта Паула Михни.
Это будет Вечер импровизации тверских художников и музыкантов.
Стихи известного поэта, своего дедушки, будет читать Елена Фролова. А преподаватель художественной студии Андрей Юдин в рамках небольшого мастер-класса под живую музыку покажет, как отбросить привычные рамки и начать творить.
Будет и вкусный чай.
- Присоединяйтесь! И вы сможете узнать что-то новое и попробовать свои силы в создании художественной импровизации или иллюстрации к стихотворения, - приглашают организаторы.
Задать вопросы и записаться на мероприятие можно по тел. 57-07-37 (в будни с 10 до 19), а так же в личном сообщении администратору.
Академии ТимЛайн, Чайковского пр., д.27/32, офис 416.
Начало в 18:00.
Стоимость участия 200 руб.
ИСТОЧНИК KP.RU