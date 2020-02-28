Присяжные вынесли свой вердикт по делу "черных риелторов", убивших девять человек в Тверской области

28 Февр. 2020 2020-02-28T20:13:48+03:00

Жертвами кровавой группировки стали девять человек Фото: СУ СК РФ по Тверской области

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В Тверском областном суде вердиктом коллегии присяжных заседателей 13 подсудимых по делу "черных риелторов", убивших ради наживы девять человек, признаны виновными.

- Четверых непричастных к убийствам, полностью признавших вину и раскаявшихся в содеянном, присяжные признали заслуживающими снисхождения, - сообщает пресс-служба суда.

Коллегии пришлось несколько часов отвечать на вопросы, чтобы вынести обвинительный вердикт.

Напомним, банда "черных риелторов", которую основал житель Тверской области Роман Шугаибов (ныне покойный), промышляла тем, что обманным путем лишала одиноких граждан жилья, а после жестоко расправлялась со своими "клиентами". Жертвами кровавой группировки стали девять человек.

Следствием установлено незаконное отчуждение пяти квартир, стоимостью от 4 до 8 миллионов рублей. Общая сумма похищенного имущества - около 30 миллионов рублей.

Ранее, одному из участников ОПГ судом был вынесен обвинительный приговор. Ближайшие 15 лет осужденный проведет в исправительной колонии строгого режима.

Обсуждение последствий вердикта присяжных в отношении других фигурантов громкого дела состоится в Тверском областном суде 26 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU