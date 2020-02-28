Двух бешеных лис подстрелили в Тверской области
В Тверскую межобластную ветлабораторию от Управления Россельхознадзора по Тверской области поступил патологический материал от двух лис - самки и самца.
Самец был убит на территории придомового участка на набережной Тургенева в Кашине 21 февраля, самка – двумя днями позже у одного из домов в деревне Пестриково Кашинского городского округа. В сопроводительных документах отмечено атипичное поведение самки животного.
Полученные результаты анализов направлены в соответствующие ведомства для принятия необходимых мер.
Напомним, что ранее в Кашинском городском округе сложилась неблагоприятная обстановка по бешенству. Это случилось после того, как бешеная лиса покусала 12 человек в Кашине.
ИСТОЧНИК KP.RU