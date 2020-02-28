2020-02-28T19:42:29+03:00
Общество

Двух бешеных лис подстрелили в Тверской области

Случаи заболевания зафиксированы в Кашине
Ольга ТРОФИМОВА
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Двух бешеных лис поймали в Кашинском городском округеДвух бешеных лис поймали в Кашинском городском округеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Тверскую межобластную ветлабораторию от Управления Россельхознадзора по Тверской области поступил патологический материал от двух лис - самки и самца.

Самец был убит на территории придомового участка на набережной Тургенева в Кашине 21 февраля, самка – двумя днями позже у одного из домов в деревне Пестриково Кашинского городского округа. В сопроводительных документах отмечено атипичное поведение самки животного.

Полученные результаты анализов направлены в соответствующие ведомства для принятия необходимых мер.

Напомним, что ранее в Кашинском городском округе сложилась неблагоприятная обстановка по бешенству. Это случилось после того, как бешеная лиса покусала 12 человек в Кашине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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