2020-02-28T19:26:54+03:00
Звезды

На литературный вечер Людмилы Туровской приглашают жителей Твери

Он состоится 1 марта
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Поэтический вечер Людмилы Туровской состоится 1 марта Фото: АфишаПоэтический вечер Людмилы Туровской состоится 1 марта Фото: Афиша
Изменить размер текста:

В первый день весны, 1 марта, жителей Твери приглашают окунуться в поэзию и посетить сольный литературный вечер Людмилы Туровской "Навек остаться молодой...".

Людмила Туровская пишет под псевдонимом Руслава. Это человек с активной жизненной позицией, в своем творчестве она отражает всю глубину душевных переживаний истинного патриота.

Вечер состоится в кофейне "Теплый дом" на Новоторжской, 8.

Начало в 17:00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24