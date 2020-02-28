На литературный вечер Людмилы Туровской приглашают жителей Твери

28 Февр. 2020 2020-02-28T19:26:54+03:00

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В первый день весны, 1 марта, жителей Твери приглашают окунуться в поэзию и посетить сольный литературный вечер Людмилы Туровской "Навек остаться молодой...".

Людмила Туровская пишет под псевдонимом Руслава. Это человек с активной жизненной позицией, в своем творчестве она отражает всю глубину душевных переживаний истинного патриота.

Вечер состоится в кофейне "Теплый дом" на Новоторжской, 8.

Начало в 17:00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU