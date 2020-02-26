Житель Тверской области оштрафован за фиктивную регистрацию мигрантов
Мужчина "приютил" у себя двух граждан Республики Казахстан
За фиктивную постановку на учет мигрантов мужчина оштрафованФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Перед судом предстал 49-летний житель Спировского района. По просьбе знакомого, мужчина предоставил в МФЦ уведомления о прибытии двух граждан Республики Казахстан, с указанием их места пребывания в поселке Спирово.
Нарушитель знал, что мигранты по указанному адресу проживать не будут и фактически жилое помещение им предоставлять не собирался.
Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал мужчину виновным по статье 322.3 УК РФ. За фиктивную постановку на учет иностранцев мужчина оштрафован на 100 тысяч рублей.
Уголовное наказание исполнено.
ИСТОЧНИК KP.RU