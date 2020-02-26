"Ласточка" сбила насмерть женщину под Тверью
Транспортная полиция проводит проверку
Авария произошла на 476 километре Октябрьской железной дороги.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Очередная трагедия на железной дороге произошла сегодня, 26 февраля в 11:30. Электропоезд "Ласточка" сообщением «Торжок-Тверь» сбил женщину. Она получила смертельные травмы, сообщает Линейный отдел МВД России на станции Тверь.
Авария произошла на 476 километре Октябрьской железной дороги, это перегон Дорошиха-Лихославль. Известно, что женщина оказалась на железнодорожных путях перед движущимся поездом, никаких подробностей произошедшего пока не сообщается. Обстоятельства трагической аварии сейчас выясняют транспортные полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU