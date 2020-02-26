В Твери нашли пропавших накануне мальчиков

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:50:12+03:00

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В Твери правоохранительными органами установлено местонахождение малолетних мальчиков, пропавших 25 февраля.

Напомним, дети пришли домой из школы, пошли гулять и не вернулись.

С прошлого вечера в городе проводились масштабные поисковые мероприятия. Пропавших детей искали сотрудники Следственного комитета, МВД, МЧС и волонтеры.

Днем, 26 февраля, пропавшие дети были обнаружены сотрудниками органов внутренних дел по улице Орджоникидзе города Твери, мальчики гуляли.

- В ближайшее время следователем Следственного комитета будут устанавливаться все обстоятельства безвестного отсутствия несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU