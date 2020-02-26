Пешеход-нарушитель попал под машину в Твери
ДТП произошло на улице Горького
На улице Горького пешеход попал под машину Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла около полудня, 26 февраля, в районе дома №61 по улице Горького, в Твери.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что водитель, управляя автомобилем "Киа", наехал на 37-летнего мужчину-пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.
Признаков алкогольного опьянения у водителя не выявлено. Угрозы жизни пешехода нет.
ИСТОЧНИК KP.RU