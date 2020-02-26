2020-02-26T11:29:32+03:00
Происшествия

С банковской карты жительницы Тверской области незаконно списали 15 тысяч рублей

Злоумышленник задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области у женщины украли с карты 15 тысяч рублейВ Тверской области у женщины украли с карты 15 тысяч рублейФото: Анастасия ОСИПОВА
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В дежурную часть Зубцовского отделения полиции МО МВД России "Ржевский" обратилась 26-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что при невыясненных обстоятельствах с ее карты списали 15 тысяч рублей.

Выяснилось, что недавно потерпевшая потеряла свою банковскую карту. Обнаружив пропажу, обратилась в банк, чтобы снять деньги и заблокировать карту. Однако в отделении банка ей сообщили, что денежные средства уже обналичены.

Полицейские смогли установить личность подозреваемого в краже. Им оказался 35-летний житель Ржева. Злоумышленник сознался, что расплачивался картой в магазинах.

По статье "Мошенничество с использованием электронных средств платежа" возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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