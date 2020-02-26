В Тверской области экс-директора МУПа будут судить за загрязнение земель лесного фонда

26 Февр. 2020 2020-02-26T10:47:42+03:00

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В Тверской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора МУП "Доркомсервис" Муниципального образования "Конаковский район", обвиняемого в нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации иных объектов (ст. 246 УК РФ).

Следствием установлено, что в течение десяти лет - в период с 2009 по 2019 года - директор предприятия, ответственный за охрану окружающей среды, допустил размещение свалки на землях государственного лесного фонда в Завидовском участковом лесничестве ГКУ Тверского лесничества Тверской области. Границы свалки не были установлены, складирование отходов происходило бесконтрольно. Ущерб землям лесного фонда составил 60 миллионов 800 тысяч рублей.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU