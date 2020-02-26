Молодой водитель на иномарке пострадал в ДТП с большегрузом в Тверской области
Авария произошла на трассе М-11
В ДТП на трассе М-11 пострадал молодой водительФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария случилась ночью, 25 февраля, на 388-м км скоростной автодороги М-11 "Нева" в Бологовском районе Тверской области.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 19-летний водитель, управляя автомобилем "Тойота Камри", ехал в сторону Москвы, при въезде на стоянку не справился с управлением и столкнулся с полуприцепом "Шмитц", припаркованным в составе с автомобилем "Скания".
В результате ДТП пстрадал водитель легкового автомобиля. На месте ему была оказана помощь, от госпитализации отказался.
ИСТОЧНИК KP.RU