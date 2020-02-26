2020-02-26T09:49:29+03:00
Происшествия

В Твери организованы поиски двоих пропавших мальчиков

Они ушли из дома 25 февраля
Ольга ТРОФИМОВА
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Мальчики пропали в Твери 25 февраля Фото: СУ СК РФ по Тверской областиМальчики пропали в Твери 25 февраля Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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Сообщение о пропаже детей поступило в СУ СК РФ по Тверской области 25 февраля.

Известно, что Александр Владимирович Гомаенов 2008 года рождения и Даниил Романович Громов 2008 года рождения пришли домой после школы, пошли гулять и не вернулись. Ранее мальчики неоднократно покидали места жительства.

Следователи и криминалисты СКР, сотрудники МВД в составе следственно-оперативной группы выезжали по месту жительства мальчиков, опросили родственников. Устанавливаются свидетели и очевидцы.

В поиске пропавших детей задействованы силовые структуры и волонтеры.

Всех, кому известно о местонахождении мальчиков, просят звонить в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.

ИСТОЧНИК KP.RU

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