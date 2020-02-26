В Твери организованы поиски двоих пропавших мальчиков
Сообщение о пропаже детей поступило в СУ СК РФ по Тверской области 25 февраля.
Известно, что Александр Владимирович Гомаенов 2008 года рождения и Даниил Романович Громов 2008 года рождения пришли домой после школы, пошли гулять и не вернулись. Ранее мальчики неоднократно покидали места жительства.
Следователи и криминалисты СКР, сотрудники МВД в составе следственно-оперативной группы выезжали по месту жительства мальчиков, опросили родственников. Устанавливаются свидетели и очевидцы.
В поиске пропавших детей задействованы силовые структуры и волонтеры.
Всех, кому известно о местонахождении мальчиков, просят звонить в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.
ИСТОЧНИК KP.RU