В Твери организованы поиски двоих пропавших мальчиков

26 Февр. 2020 2020-02-26T09:49:29+03:00

Мальчики пропали в Твери 25 февраля Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Они ушли из дома 25 февраля

Изменить размер текста: A A

Сообщение о пропаже детей поступило в СУ СК РФ по Тверской области 25 февраля.

Известно, что Александр Владимирович Гомаенов 2008 года рождения и Даниил Романович Громов 2008 года рождения пришли домой после школы, пошли гулять и не вернулись. Ранее мальчики неоднократно покидали места жительства.

Следователи и криминалисты СКР, сотрудники МВД в составе следственно-оперативной группы выезжали по месту жительства мальчиков, опросили родственников. Устанавливаются свидетели и очевидцы.

В поиске пропавших детей задействованы силовые структуры и волонтеры.

Всех, кому известно о местонахождении мальчиков, просят звонить в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.

ИСТОЧНИК KP.RU