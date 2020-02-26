2020-02-26T09:23:54+03:00
Общество

В Твери и Калининском районе скорая помощь выезжала на вызовы более 3500 раз

Каждый третий пациент госпитализирован
Ольга ТРОФИМОВА
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На минувшей неделе был госпитализирован каждый третий пациент "скорой помощи"На минувшей неделе был госпитализирован каждый третий пациент "скорой помощи"Фото: Иван ВИСЛОВ
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В период с 17 по 23 февраля возросло количество обращений пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения: за неделю госпитализировано 100 человек, 66 – с острым коронарным синдромом, в т.ч. инфарктом.

- Общее количество вызовов бригад Тверской станции скорой медицинской помощи по Твери и Калининскому району составило 3674, госпитализирован 1121 человек, - озвучили статистику в областном Минздраве.

Реже "скорую" стали вызывать к детям. Количество вызовов сократилось с 802 до 757, госпитализировано 242 ребенка. Еще 28 пациентов госпитализировано в результате ДТП.

Ежедневно по Твери и Калининскому району на вывовы выезжали 34 бригады. Среднее время прибытия к пациенту составило 17,8 минуты, в неотложной форме - 31,37 минуты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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