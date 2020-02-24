В Твери на два часа откроют доступ в фондохранилище картинной галереи
Каждый последний четверг месяца в Твери организуют экскурсии в фондохранилище областной картинной галереи. 27 февраля состоится очередная.
Любителей искусства ждут не в императорском дворце, где сегодня располагается экспозиция галереи, а по адресу ул. Дмитрия Донского, 37, строение 1, подъезд 1.
Именно там будет познакомиться с обычно недоступными зрителям художественными произведениями фонда галереи. Там есть, на что посмотреть. Например, на офорт великого Рембрандта «Христос перед народом». Это один из сравнительно небольшого количества оттисков (на бумаге с рисунка), сделанных гениальным голландцем.
Чтобы попасть на экскурсию, нужно записаться по телефону (4822) 39-80-35.
Сбор группы - в 10.50 в вестибюле.
ИСТОЧНИК KP.RU