2020-02-24T16:59:22+03:00
Звезды

В Твери на два часа откроют доступ в фондохранилище картинной галереи

Попасть на экскурсию смогут те, кто успеет записаться по телефону
Александр ЖМУЛИН
Поделиться:
Про экспонаты расскажут хранители коллекции и реставраторы. Фото: ТОКГПро экспонаты расскажут хранители коллекции и реставраторы. Фото: ТОКГ
Изменить размер текста:

Каждый последний четверг месяца в Твери организуют экскурсии в фондохранилище областной картинной галереи. 27 февраля состоится очередная.

Любителей искусства ждут не в императорском дворце, где сегодня располагается экспозиция галереи, а по адресу ул. Дмитрия Донского, 37, строение 1, подъезд 1.

Именно там будет познакомиться с обычно недоступными зрителям художественными произведениями фонда галереи. Там есть, на что посмотреть. Например, на офорт великого Рембрандта «Христос перед народом». Это один из сравнительно небольшого количества оттисков (на бумаге с рисунка), сделанных гениальным голландцем.

Чтобы попасть на экскурсию, нужно записаться по телефону (4822) 39-80-35.

Сбор группы - в 10.50 в вестибюле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери на два часа откроют доступ в фондохранилище картинной галереи
На въезде в Тверь со стороны Бежецка - большая пробка
Микрочастицы помогли полицейским узнать, кто украл лодку у жителя Тверской области
Чиновник из правительства Тверской области попробует стать «Лидером России»
Два столкнувшихся авто перекрыли дорогу за Волгой у Старого моста в Твери
Пока житель Твери расслаблялся в сауне, у него умыкнули телефон за 60000 рублей
Выставка "Светлый путь" о женских образах советской эпохи откроется под Тверью
В Тверской области вакансий больше, чем безработных
Православный кинофестиваль "Русское сердце" завершат в Твери фильмом «Варавва»
Уроженец Твери Илья Ковальчук поборется за Кубок Стэнли вместе с Овечкиным
На аренду «однушки» жителю Тверской области придётся потратить 36% от средней зарплаты
23 февраля в разных районах Тверской области машины съезжали в кюветы
Несколько тысяч человек в Тверской области увидели свет
На трассе М-11 в Тверской области девушка-водитель протаранила бетонное ограждение
Энергетики продолжают работы на поврежденных электросетях Тверской области
Жителю Тверской области вернули украденный велосипед
Тверская областная картинная галерея приглашает на цикл лекций "Небесные защитники Отечества"
Из Ржева в Тверь транспортировали тяжлобольного пациента
Читатели "Комсомолки" выбрали лучшего папу Твери
В День защитника Отечества в Твери прошли митинги и возложения цветов у мемориалов