В Твери на два часа откроют доступ в фондохранилище картинной галереи

24 Февр. 2020 2020-02-24T16:59:22+03:00

Попасть на экскурсию смогут те, кто успеет записаться по телефону

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Каждый последний четверг месяца в Твери организуют экскурсии в фондохранилище областной картинной галереи. 27 февраля состоится очередная.

Любителей искусства ждут не в императорском дворце, где сегодня располагается экспозиция галереи, а по адресу ул. Дмитрия Донского, 37, строение 1, подъезд 1.

Именно там будет познакомиться с обычно недоступными зрителям художественными произведениями фонда галереи. Там есть, на что посмотреть. Например, на офорт великого Рембрандта «Христос перед народом». Это один из сравнительно небольшого количества оттисков (на бумаге с рисунка), сделанных гениальным голландцем.

Чтобы попасть на экскурсию, нужно записаться по телефону (4822) 39-80-35.

Сбор группы - в 10.50 в вестибюле.

ИСТОЧНИК KP.RU