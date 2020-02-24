Микрочастицы помогли полицейским узнать, кто украл лодку у жителя Тверской области
Алюминиевую лодку украли у жителя Конаковского района. Расстроенный 58-летний мужчина обратился в полицию. Он рассказал стражам порядка, что неизвестные ему злоумышленники, воспользовавшись его отсутствием дома, пробрались в хозпостройку и унесли плавсредство.
На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа сотрудников угрозыска. Там они изъяли следы и микрочастицы, наметили пути отхода злоумышленников, обследовали места возможного сбыта краденого.
Эти мероприятия позволили установить, что к краже лодки причастны двое жителей города Конаково, молодые люди 20-ти и 28-ми лет. Их удалось задержать и доставить в отделение.
- В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 Уголовного кодекса РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тверской области. - Ведётся следствие.
Сейчас криминальную парочку проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU