2020-02-24T15:52:23+03:00
Происшествия

Микрочастицы помогли полицейским узнать, кто украл лодку у жителя Тверской области

Подозреваемые задержаны, ведётся следствие
Виктория ТУШКОВА
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В деле о краже плавсредства разбиралась следственно-оперативная группа сотрудников угрозыска.В деле о краже плавсредства разбиралась следственно-оперативная группа сотрудников угрозыска.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Алюминиевую лодку украли у жителя Конаковского района. Расстроенный 58-летний мужчина обратился в полицию. Он рассказал стражам порядка, что неизвестные ему злоумышленники, воспользовавшись его отсутствием дома, пробрались в хозпостройку и унесли плавсредство.

На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа сотрудников угрозыска. Там они изъяли следы и микрочастицы, наметили пути отхода злоумышленников, обследовали места возможного сбыта краденого.

Эти мероприятия позволили установить, что к краже лодки причастны двое жителей города Конаково, молодые люди 20-ти и 28-ми лет. Их удалось задержать и доставить в отделение.

- В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 Уголовного кодекса РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тверской области. - Ведётся следствие.

Сейчас криминальную парочку проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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