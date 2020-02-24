2020-02-24T14:47:29+03:00
Общество

Чиновник из правительства Тверской области попробует стать «Лидером России»

Руководитель одного из региональных министерств вышел в финал всероссийского конкурса управленцев
Александр ЖМУЛИН
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В финал конкурса вышло 270 человек. Фото: vk.com/leadersofrussiaВ финал конкурса вышло 270 человек. Фото: vk.com/leadersofrussia
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23 февраля в Москве определились 60 финалистов конкурса «Лидеры России» от Центрального федерального округа. В их число вошёл и представитель Верхневолжья. Да не простой, а исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Тверской области Максим Голик.

Всего же в полуфинале конкурса в ЦФО от нашего региона помимо Максима Голика участвовало еще пять человек. Из них — большинство представителей бизнеса. Все конкурсанты три дня решали разные управленческие задания.

Ещё на старте проекта губернатор Игорь Руденя морально поддержал тверских участников.

– В Верхневолжье представлен уникальный опыт и уникальные компетенции, у нас есть ряд успешных предприятий, которые конкурируют на мировом уровне, в том числе в производственной сфере, – отметил при этом Игорь Руденя.

Как сообщает областное правительство, всего в финал конкурса вышли 270 человек из ЦФО и других округов России, а также зарубежных стран. 100 лучших определят 27-31 марта в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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