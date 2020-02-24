Два столкнувшихся авто перекрыли дорогу за Волгой у Старого моста в Твери
Дорожная авария произошла в Твери на площади Мира у дома 1/70, в районе съезда со Старого Волжского моста. Столкнулись два легковых автомобиля. По информации региональной Госавтоинспекции, в ДТП есть пострадавший, это водитель машины, не являющийся виновником ДТП.
Пострадавший - мужчина 1968 года рождения. Угрозы его жизни нет. Про виновника аварии пока подробностей не сообщается. Известно лишь, что признаков алкогольного опьянения у участников аварии не обнаружено.
Очевидцы аварии в соцсетях сообщают, что в месте ДТП встали троллейбусы и собралась пробка.
На месте аварии. Фото: Валерий Курокин / vk.com/podslyshano_y_voditelei69
На месте аварии. Фото: Валерий Курокин / vk.com/podslyshano_y_voditelei69
ИСТОЧНИК KP.RU