Два столкнувшихся авто перекрыли дорогу за Волгой у Старого моста в Твери

24 Февр. 2020 2020-02-24T14:33:01+03:00

Авария произошла прямо на съезде с моста. Фото: УГИБДД МВД РФ по Тверской области.

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Дорожная авария произошла в Твери на площади Мира у дома 1/70, в районе съезда со Старого Волжского моста. Столкнулись два легковых автомобиля. По информации региональной Госавтоинспекции, в ДТП есть пострадавший, это водитель машины, не являющийся виновником ДТП.

Пострадавший - мужчина 1968 года рождения. Угрозы его жизни нет. Про виновника аварии пока подробностей не сообщается. Известно лишь, что признаков алкогольного опьянения у участников аварии не обнаружено.

Очевидцы аварии в соцсетях сообщают, что в месте ДТП встали троллейбусы и собралась пробка.

На месте аварии. Фото: Валерий Курокин / vk.com/podslyshano_y_voditelei69

На месте аварии. Фото: Валерий Курокин / vk.com/podslyshano_y_voditelei69

ИСТОЧНИК KP.RU