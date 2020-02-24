2020-02-24T13:58:08+03:00
Происшествия

Пока житель Твери расслаблялся в сауне, у него умыкнули телефон за 60000 рублей

Подозреваемого в краже задержали, он сознался в содеянном
Виктория ТУШКОВА
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Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража».Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража».Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Расслабляющий отдых обернулся бедой для 51-летнего жителя Твери. Мужчина проводил время в сауне, расположенной в Центральном районе города. Покинув парилку, он обнаружил пропажу: кто-то похитил его телефон, который мужчина оставил в кармане своей куртки. Телефон был дорогой, стоил около 60 000 рублей.

Не теряя времени даром, о случившимся потерпевший сразу же сообщил полицейским дежурной части Центрального отдела полиции Управления МВД России по городу Твери.

Стражам порядка удалось оперативно установить подозреваемого в краже. Им оказался 40-летний тверичанин, нигде не работающий и ранее уже имевший судимость. Он был допрошен и сознался в содеянном.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража», - рассказали в пресс-службе Управления МВД РФ по Тверской области. - Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Похитителя телефона задержали и водворили в СИЗО. Вернулся ли телефон к законному владельцу, или злоумышленник успел от него избавиться, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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