Выставка "Светлый путь" о женских образах советской эпохи откроется под Тверью
28 февраля под Тверью, в Мемориально-художественном музее Владимира Серова в Эммауссе, открывается выставка "Светлый путь".
В экспозиции будут представлены художественные произведения, созданные в 1920-1960-х годах, каждое из которых демонстрирует женский образ советской эпохи.
- Зрители смогут увидеть живописные и графические работы Александра Самохвалова , Александра Алямовского, Сергея Тикунова, Владимира Серова, Сергея Лобанова, а также декоративный фаянс Веры Холодной, Николая Коковихина, Елены Гуревич, - рассказывают сотрудники музея.
Мемориально-художественный музей Владимира Серова
Калининский район, пос. Эммаусс, д.29.
Справки по телефону: 8 (4822) 37-84-32.
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