2020-02-24T13:56:04+03:00
Звезды

Выставка "Светлый путь" о женских образах советской эпохи откроется под Тверью

Приглашают музей Владимира Серова
Ирина ТАРАСОВА
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В экспозиции будут представлены художественные произведения, созданные в 1920-1960-х годах. Фото: ТОКГВ экспозиции будут представлены художественные произведения, созданные в 1920-1960-х годах. Фото: ТОКГ
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28 февраля под Тверью, в Мемориально-художественном музее Владимира Серова в Эммауссе, открывается выставка "Светлый путь".

В экспозиции будут представлены художественные произведения, созданные в 1920-1960-х годах, каждое из которых демонстрирует женский образ советской эпохи.

- Зрители смогут увидеть живописные и графические работы Александра Самохвалова , Александра Алямовского, Сергея Тикунова, Владимира Серова, Сергея Лобанова, а также декоративный фаянс Веры Холодной, Николая Коковихина, Елены Гуревич, - рассказывают сотрудники музея.

Мемориально-художественный музей Владимира Серова

Калининский район, пос. Эммаусс, д.29.

Справки по телефону: 8 (4822) 37-84-32.

ИСТОЧНИК KP.RU

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