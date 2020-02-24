Выставка "Светлый путь" о женских образах советской эпохи откроется под Тверью

24 Февр. 2020 2020-02-24T13:56:04+03:00

В экспозиции будут представлены художественные произведения, созданные в 1920-1960-х годах. Фото: ТОКГ

Изменить размер текста: A A

28 февраля под Тверью, в Мемориально-художественном музее Владимира Серова в Эммауссе, открывается выставка "Светлый путь".

В экспозиции будут представлены художественные произведения, созданные в 1920-1960-х годах, каждое из которых демонстрирует женский образ советской эпохи.

- Зрители смогут увидеть живописные и графические работы Александра Самохвалова , Александра Алямовского, Сергея Тикунова, Владимира Серова, Сергея Лобанова, а также декоративный фаянс Веры Холодной, Николая Коковихина, Елены Гуревич, - рассказывают сотрудники музея.

Мемориально-художественный музей Владимира Серова

Калининский район, пос. Эммаусс, д.29.

Справки по телефону: 8 (4822) 37-84-32.

ИСТОЧНИК KP.RU