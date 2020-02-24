В Тверской области вакансий больше, чем безработных
1100 жителей региона смогли найти работу за январь этого года через органы службы занятости. В результате снизился уровень безработицы, но незначительно — всего на 0,1%.
В целом в Верхневолжье, по данным службы занятости, сегодня официально открыто около 13,2 тысяч вакансий. При этом в статусе безработных зарегистрировано всего 4,4 тысячи граждан. Об этом сообщает областное правительство.
Наибольшая нехватка на рынке труда по-прежнему ощущается в инженерах, а также рабочих специалистах: слесарях, электрогазосварщиках, электриках, операторах технологических установок, электромонтерах, токарях, механиках. На них приходится 4,8 тысяч вакансий.
1,6 тыс. вакансий открыто в сферах здравоохранения, спорта и соцобеспечения. Нужны кадры в строительстве, транспортной отрасли, образовании и науке, сферах продаж, бытового обслуживания и других.
По мнению губернатора Игоря Рудени, в первую очередь работой в регионе должны обеспечиваться местные жители.
ИСТОЧНИК KP.RU
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