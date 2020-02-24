Православный кинофестиваль "Русское сердце" завершат в Твери фильмом «Варавва»
24 февраля - завершающий день православного кинофестиваля "Русское сердце". Каждый день с 21 февраля в бизнес-центре "Тверь" проходят показы картин на тему религии и духовности.
В финальный день в 17.00 зрителей ждет фильм «Варавва». Напомним, одну из ролей, точнее - волхва Мельхиора, который некогда был царем, сыграл заслуженный артист России, актер Тверского театра драмы Залим Мирзоев.
После «Вараввы» в 19.00 состоится официальное закрытие фестиваля. После чего зрители смогут увидеть архивную программу из коллекции Тверьгосфильмофонда «Великий Сергий».
Бизнес-центр "Тверь", Смоленский пер., 29.
Начало в 17.00.
ИСТОЧНИК KP.RU