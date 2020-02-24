2020-02-24T12:42:49+03:00
Звезды

Православный кинофестиваль "Русское сердце" завершат в Твери фильмом «Варавва»

Начало в 17.00
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Роль Вараввы исполнил актер Павел Крайнов. А Мельхиора - тверской актер Залим Мирзоев. Фото: из архива Залима МирзоеваРоль Вараввы исполнил актер Павел Крайнов. А Мельхиора - тверской актер Залим Мирзоев. Фото: из архива Залима Мирзоева
Изменить размер текста:

24 февраля - завершающий день православного кинофестиваля "Русское сердце". Каждый день с 21 февраля в бизнес-центре "Тверь" проходят показы картин на тему религии и духовности.

В финальный день в 17.00 зрителей ждет фильм «Варавва». Напомним, одну из ролей, точнее - волхва Мельхиора, который некогда был царем, сыграл заслуженный артист России, актер Тверского театра драмы Залим Мирзоев.

После «Вараввы» в 19.00 состоится официальное закрытие фестиваля. После чего зрители смогут увидеть архивную программу из коллекции Тверьгосфильмофонда «Великий Сергий».

Бизнес-центр "Тверь", Смоленский пер., 29.

Начало в 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Православный кинофестиваль "Русское сердце" завершат в Твери фильмом «Варавва»
Уроженец Твери Илья Ковальчук поборется за Кубок Стэнли вместе с Овечкиным
На аренду «однушки» жителю Тверской области придётся потратить 36% от средней зарплаты
23 февраля в разных районах Тверской области машины съезжали в кюветы
Несколько тысяч человек в Тверской области увидели свет
На трассе М-11 в Тверской области девушка-водитель протаранила бетонное ограждение
Энергетики продолжают работы на поврежденных электросетях Тверской области
Жителю Тверской области вернули украденный велосипед
Тверская областная картинная галерея приглашает на цикл лекций "Небесные защитники Отечества"
Из Ржева в Тверь транспортировали тяжлобольного пациента
Читатели "Комсомолки" выбрали лучшего папу Твери
В День защитника Отечества в Твери прошли митинги и возложения цветов у мемориалов